Chine : Pour sauver son fils, il installe un labo à la maison

Faute de frontières ouvertes, un père n’a pas pu se procurer le traitement médicamenteux dont son fils a besoin pour soigner sa maladie rare. Il s’est mué lui-même en laborantin.

Xu Wei, qui a tout juste son bac, s’est documenté et a créé lui-même le produit à injecter à son fils pour le soulager des symptômes de sa maladie rare.

Il n’a rien d’un chimiste, a tout juste son bac et ne parle que le chinois. Cela n’a pas empêché Xu Wei d’entamer du jour au lendemain une carrière de laborantin et de produire un traitement à partir de documentation trouvée en anglais sur internet.

L’urgence s’appelle Haoyang, son fils âgé de deux ans. Alors qu’il avait près d’un an, les médecins ont diagnostiqué chez lui le syndrome de Menkes, une maladie rare qui tue habituellement ses victimes avant trois ans.

Le bébé au visage d’ange sourit furtivement quand son père lui passe la main sur le nez, mais il ne peut se mouvoir de lui-même et ne parle pas.

Il échange cependant des regards intenses avec son père quand celui-ci lui donne longuement le biberon, du miel dilué dans un peu d’eau tiède.

«Même s’il ne peut ni bouger ni parler, il a un coeur et ressent des émotions», commente Xu Wei.

Bloqué par le Covid

Xu Wei, qui dirigeait jusque-là une start-up, s’improvise alors pharmacien et investit ses économies dans de coûteuses machines de laboratoire.

«Il y en a probablement pour 300 à 400’000 yuans (43’000 à 56’000 francs), je ne sais plus très bien», témoigne-t-il.

S’installant chez ses parents, il investit la salle de sport du paternel et remplace les équipements de musculation par son arsenal de chimiste.

Une injection par jour

En un mois et demi, Xu Wei parvient pourtant à produire son premier flacon, après avoir compulsé sur internet plus d’une dizaine de documents, pour la plupart en anglais, qu’il a traduits en chinois à l’aide d’un logiciel.

«J’avais peur d’un accident, j’ai donc procédé à des expériences avec des lapins et puis je me suis injecté le traitement à moi-même», rapporte l’apprenti chimiste, derrière de gros verres de lunettes.

L’aventure de Xu Wei et de son fils a ému les médias et les internautes chinois.

Thérapie génique

Non content d’avoir produit son propre traitement, Xu Wei s’est lancé dans la thérapie génique, porteuse d’espoir pour les malades, en mettant au point un vecteur génétique expérimental.

Retour aux études

Pris à plein temps par son nouveau métier de chimiste et par les soins donnés à son fils, Xu Wei n’a plus guère de revenus et compte essentiellement sur ses parents pour l’aider.