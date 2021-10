Une révélation surprenante : Pour savoir où était sa fille, la mère de Paris Hilton appelait les… tabloïds

Pleine de ressources, Kathy Hilton avait trouvé une parade efficace pour localiser sa fille lorsqu’elle s’éclipsait sans donner signe de vie durant son adolescence.

La mère de Paris Hilton, avait l'habitude de demander aux tabloïds de lui dire où sa fille faisait la fête lorsqu'elle était plus jeune. La star de The Real Housewives of Beverly Hills attendait toute la nuit que son adolescente rentre à la maison après avoir fait la tournées des boîtes à New York, mais elle ne s'est jamais trop inquiétée de l'endroit où elle se trouvait, car elle avait des contacts bien informés.