Sport automobile: Pour se débarrasser d’un aileron avant abîmé, il emboutit un concurrent

Dan Ticktum et son aileron avant ont fait parler d’eux à Monaco. IMAGO/PanoramiC

Peu importe le type de voitures, les Grand Prix à Monaco comportent toujours leur lot de moments surréalistes. La semaine passée, c’est la Formule E qui a posé ses bagages dans les rues sinueuses de la Principauté. Un pilote y a fait le show, pas forcément dans le bon sens.

On le sait, un accident à Monaco, ça peut arriver en un clin d’œil. Le pilote britannique Dan Ticktum en a fait l’amère expérience, lorsque lui et un autre pilote se sont rentrés dedans au 22e tour. Résultat: un aileron abîmé pour Ticktum, dont l’une des ailes s’est retrouvée à la perpendiculaire. Celle-ci frottait à la fois contre le sol et contre l’un des pneus de la monoplace, créant un nuage de fumée constant.

Roulant plus lentement que tout le monde, Ticktum a pourtant tenu bon. Et lorsque la voiture de sécurité va sortir en fin de course pour un autre accident, notre protagoniste doit faire un choix: rentrer aux stands afin de changer son aileron, quitte à dégringoler au classement, ou rester en piste encore deux tours malgré les dégâts sur sa voiture.

Mais là, le Londonien va opter pour une troisième voie, pourtant contraire à toutes les règles de bonne conduite. Il va tout simplement chercher à se débarrasser de cet aileron récalcitrant, en allant toucher les vibreurs et surtout, en allant taper dans la voiture de devant! La pièce se détache et le pilote de l’écurie NIO 333 termine la course à la sixième place, comme une fleur.

Pas à son coup d’essai

«J’ai donné un petit coup à Jake [Hugues] pour enlever le flap du haut, ce qui a aidé», a fièrement clamé le pilote de 23 ans à l’issue de la course. Malheureusement pour lui, la FIA a décidé mercredi d’ouvrir une enquête pour ce geste à ne reproduire dans aucune école de pilotage.