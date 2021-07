Euro 2020 - Pour se moquer des Français, les Belges lancent une pétition

Non, les Belges ne vont pas rejouer le match face à l’Italie. C’était pour rire… Getty Images

Qui aime bien, châtie bien , dit-on . Et à ce petit jeu, Français et Belges semblent s ’ adorer. Comme avec les Helvètes, surtout les Romands, l a guéguerre entre supporters des Bleus et des fans des Diables rouges ne para issen t pas sur le point de s ’ achever.

É liminée de l ’ Euro 2021 après son quart de finale perdu face à l’Italie (1-2), la Belgique ne remportera pas de titre cette année. Mais cela n ’ a pa s empêché certains fan s de la sélection d ’ outre-Quiévrain de se moquer des Français après la défaite de l ’ équipe emmenée par Romelu Lukaku. Une pétition en ligne a même vu le jour pour faire rejouer le match face à la Nazionale.

Le premier but italien signé Barella. RTS 2

Un renvoi direct à la pétition lancée par des fans tricolores pour faire rejouer le huitième entre la France et la Suisse. Des Français pestent depuis lundi contre le gardien Yann Sommer, qu ’ ils accusent d ’ avoir plongé avant la frappe de Kylian Mbappé sur son tir au but raté. Près de 270 ’ 000 signataires ont d’aill e urs cautionné cette idée, même si les images vidéo ont depuis prouvé que le gardien de la Nati avait bien un pied sur sa ligne de but lorsque l ’ attaquant des Bleus a tiré et raté son penalty.

«On a perdu contre plus fort»

La deuxième réussite italienne inscrite par Insigne. RTS 2

Mais contrairement à l ’ initiative venue de France, les supporters belges veulent affronter l ’ Italie une deuxième fois … pour perdre. Faisant preuve d ’ une belle dose d ’ autodérision, la pétition en question est même titrée: « Rejouer le quart contre l ’ Italie pour le reperdre derrière » .

La personne à l ’ origine de cette drôle d ’ idée en précise même la cause dans un message destiné à « Le Seum » . « On a perdu contre plus fort, a estimé l ’ intéressé au moment de partager sa pétition en ligne. Le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts. »

Incidents en Belgique

Même dans la défaite, certains supporters des Diables rouges ne perdent pas leur humour. D ’ autres, en revanche, ont vu rouge après l ’ élimination. Plusieurs médias belges ont fait état de dégradations et de débordements après la victoire italienne.

À Bruxelles par exemple, des jeunes s ’ en sont pris aux forces de l ’ ordre et leur ont lancé des projectiles en tous genres (bouteilles, fumigènes, scooters électriques). Un comportement aux antipodes de la bonne humeur affichée par l ’ auteur et les signataires de la pétition pour rejouer Belgique Italie.