Le spa du staff du Montreux Jazz, c’est le pied!

Le lieu s’appelle sobrement «Spa». Situé dans les entrailles du 2m2c, il est géré par 14 étudiants de la filière Soins infirmiers de la Haute École de santé Vaud (HESAV). Ici, les 1500 membres du staff du Montreux Jazz Festival peuvent bénéficier gratis de toutes sortes de prestations, telles que réflexologie, bains de pieds automassants, acupuncture ou autohypnose. «Quand on est staff, on marche beaucoup, on boit peu, on dort peu... Bref on a tous les éléments pour qu’au bout de quelques jours, on soit épuisés. Nos étudiants ont ciblé ces problèmes de santé et ont développé le Spa pour y répondre», explique Françoise Ineichen, maître d’enseignement à la HESAV.