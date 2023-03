Schwytz: Pour sécher un cours de PCi, il envoie un faux certificat médical

Comme ça a étonné les responsables de la protection civile, ils ont exigé un certificat médical. Le trentenaire s’est exécuté et a remis un papier signé par un médecin de la région. Seulement voilà, le bon mentionnait une date erronée. Plus tard, il a envoyé un nouveau certificat, avec la bonne date. Quelques éclaircissements ont permis de découvrir qu’il s’agissait d’une supercherie et d’un faux grossier.

Le Ministère public a ouvert une enquête et condamné l’homme par ordonnance pénale pour faux dans les titres à plusieurs reprises et pour infraction intentionnelle à la loi sur la protection de la population et la protection civile. Le certificat falsifié lui a finalement coûté cher. Il doit payer une amende de 1100 francs et des frais de procédure de 680 francs. Il a également été condamné à une amende avec sursis de 4400 francs.