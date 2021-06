LAUSANNE ET MONTHEY (VS) - Pour sensibiliser au quotidien des sourds-aveugles

Sept villes suisses, dont Lausanne et Monthey en Romandie, fêteront la journée internationale de la surdicécité, ce dimanche. Cette maladie touche les p ersonnes a tteinte s simultané ment au niveau de leur vue et de leur ouïe. Dans notre pays, 57 000 personnes souffrent de cette pathologie.

A Lausanne, la manifestation est centrée sur Ouchy. L’idée est d’y couvrir partiellement les arbres et les lampadaires de la Place du Vieux-Port et de l’allée des Bacounis. Du côté de Monthey, i l en ira de même pour l e V ieux- P ont, la fontaine du centre-ville et les arbres situés devant l’Office du tourisme.

Créer de l’interaction avec la population

D ivers objets – dont certains confectionnés par des sourds-aveugles – o rnent déjà ces différents lieux depuis quelques jours, grâce à la mobilisation de 170 personnes dans la ville olympique et d ’une soixantaine d ’autres d ans la cité valaisanne. Ils resteront visibles jusqu’à fin août à Lausanne et jusqu’au 5 juillet voire un peu plus longtemps d ans le chef-lieu du C hablais valaisan . «Une belle interaction avec la population a déjà eu lieu lorsque nous avons installé nos tricots», souligne Françoise Gay-Truffer, la directrice du centre pour sourds-aveugles des Marmettes à Monthey.