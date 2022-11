Qatar 2022 : Pour Sepp Blatter, «le choix du Qatar était une erreur»

Il rappelle qu’en 2010 – année de l’attribution de ce Mondial – le comité exécutif était d’accord «pour que la Russie obtienne la Coupe du monde 2018 et les États-Unis celle de 2022». «Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques de longue date avaient accueilli la Coupe du monde l’un après l’autre», ajoute-t-il.

Et quand on lui demande pourquoi il n’a pas empêché ce choix en tant que président, il répond que c’est la faute de Michel Platini – alors président de l’Association européenne de football et membre du comité exécutif de la FIFA.