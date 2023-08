Pour ses 10 ans, Telegram déploie ses Stories à tout le monde

Après Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp ou encore TikTok, les Stories, à savoir la possibilité de publier des contenus à durée limitée, ont aussi débarqué cet été sur la célèbre app de messagerie sécurisée fondée par Pavel Dourov. Présentée sur le blog de la plateforme comme «un moyen simple de partager des moments et de découvrir davantage de contenu de vos amis», l’option Stories, décrite comme «de loin la fonctionnalité la plus demandée dans l’histoire de Telegram», avait été lancée sur le service de messagerie il y a environ trois semaines mais uniquement pour les abonnés Premium.

À l’occasion de son 10e anniversaire, l’app qui revendique plus de 800 millions d’utilisateurs s’offre «la plus grande mise à jour de son histoire». Elle introduit les Stories pour l’ensemble de ses utilisateurs avec certaines spécificités, tel que la possibilité de modifier un contenu déjà publié ou un mode à double caméra. Celui-ci permet d’enregistrer des photos ou des vidéos avec la caméra avant et la caméra arrière du smartphone simultanément.