Google : Pour ses 15 ans, Street View fait voyager dans le temps

Le service de balades virtuelles se dote d’une nouvelle fonctionnalité sur mobile et d’une nouvelle caméra.

L’autre nouveauté concerne le système de prise de vues, qui a évolué au cours du temps. ­Google a en effet dévoilé une nouvelle caméra dont la firme espère disposer l’année prochaine. Plus compact, ce système complet de moins de 7 kilos peut s’adapter à n’importe quelle voiture et, le cas échéant, être porté à la main. Car les voitures ne sont pas les seuls véhicules utilisés par les caméras de ­Google Street View. Selon les endroits, on a aussi utilisé des sacs à dos, des vélos, des scooters, des bateaux, des motoneiges et même un chameau. Au total, Google Street View revendique 220 milliards d’images stockées et plus de 16 millions de kilomètres parcourus dans une centaine de pays différents.