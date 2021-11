Pandémie : Pour skier cet hiver en France, masque et distanciation seront obligatoires

Le port du masque sera imposé dès l’âge de 11 ans sur les remontées mécaniques et dans leurs files d’attente, a annoncé lundi, Domaines skiables de France. Et recommandé aux 6-11 ans.

Téléskis et tapis roulant dispensés si on les prend seul

«Seuls les téléskis et tapis roulant pourront, éventuellement, être exonérés du port du masque lorsqu’ils sont empruntés par un seul usager à la fois», ajoute DSF, précisant par ailleurs que les tours de cou ne pourront être autorisés comme «alternative» que s’ils sont «filtrants et homologués».

Pas encore de pass sanitaire

Domaines skiables de France rappelle que ce protocole est «subordonné à l’évolution de la situation sanitaire» et souligne qu’en cas de taux d’incidence national dépassant les 200 cas pour 100’000 habitants, le pass sanitaire «deviendra obligatoire dès l’âge de 12 ans, en plus du port du masque». L’annonce de son application sera faite «au plus tard le mardi, pour le samedi suivant». Les skieurs seront contrôlés par «QR-code, au moyen de l’application Tous Anti Covid», dans les espaces de vente des exploitants, les cours de ski et sur le domaine skiable.