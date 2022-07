Vaud : Pour s’occuper de son enfant, il a dû prouver l’indisponibilité de sa femme

Pour Yvan*, il s’agit de discrimination. Son enfant étant malade, ce papa vaudois a demandé des jours de congé pour s’en occuper. La loi sur le travail prévoit en effet qu’un parent peut s’absenter jusqu’à trois jours d’affilée (10 au maximum par an) pour prendre soin d’un proche. Mais, en plus d’un certificat médical, on lui a demandé de faire remplir par l’employeur de sa femme un formulaire prouvant l’indisponibilité de celle-ci. «À l’inverse, je ne pense pas qu’on demanderait à une femme un tel document», estime Yvan. Si l’employeur s’est exécuté, d’autant plus qu’il avait déjà accordé trois jours à son employée avant que le papa prenne le relais, il s’est néanmoins étonné de la démarche. C’était une première pour lui.