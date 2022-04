«Pirate des Caraïbes» : Pour son agent, J.Depp n’est plus Jack Sparrow à cause d’A. Heard

L’agent de l’acteur a estimé à la barre que Johnny Depp avait été privé de «Pirate des Caraïbes» en raison des accusations de son ex-femme.

Selon Johnny Depp, qui nie avoir jamais levé la main sur elle, les studios Disney avaient décidé quatre jours plus tard de ne plus lui confier le costume du fantasque Jack Sparrow, le rôle phare de ces films familiaux très lucratifs. Le motif de cette décision n’a jamais été explicité mais «à mon avis, c’est lié aux accusations portées par Amber», a déclaré Christian Carino qui a un temps représenté les deux époux et fut même leur ami. «C’est une chose admise dans l’industrie», a-t-il ajouté, en mentionnant «des conversations avec des collègues et des responsables des studios».