États-Unis : Pour son médecin, Donald Trump n’est plus contagieux

Testé positif au coronavirus il y a neuf jours, le président Donald Trump ne risque plus «de transmettre» le Covid-19 «à d’autres personnes».

Donald Trump n’est plus contagieux, a déclaré samedi le médecin de la Maison Blanche Sean Conley, neuf jours après que le président américain a été testé positif au Covid-19.

«Ce soir, je suis heureux d’annoncer qu’en plus du fait que le président remplit tous les critères des CDC pour une cessation en sécurité de l’isolement, le test Covid PCR de ce matin montre, au regard des standards actuellement reconnus, qu’il n’est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d’autres personnes», a indiqué le Dr Conley dans un communiqué.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) sont la principale agence fédérale américaine en matière de santé publique. Selon le communiqué du Dr Conley, des tests ont montré qu’«il n’y a plus d'indice de réplication active du virus» et que la charge virale de Donald Trump «diminue».