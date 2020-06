Mobilisation

Pour son premier anniversaire, la Grève féministe repart pour un tour

Un an après la journée historique du 14 juin 2019, durant laquelle des centaines de milliers de femmes et d’hommes s’étaient mobilisés pour l’égalité, une nouvelle manifestation s’annonce. Covid oblige, elle sera largement éparpillée.

Le 14 juin est à nouveau synonyme de mobilisation féministe: un an après l’une des plus grandes mobilisations sociales de l’histoire suisse, le mouvement violet remet le couvert. La pandémie de coronavirus a toutefois mis un frein aux ardeurs des organisatrices, dont le slogan post-Covid a été remarqué: «pas de retour à la norme-mâle», en référence à l’appel de nombreuses organisations à un déconfinement allant dans le sens d’un monde plus écologique et solidaire. Les collectifs de militantes ont déjà été forcées d’annuler la plupart des rencontres prévues le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.