Mystérieux projet cinématographique : Pour son prochain film, Tom Cruise ira dans l’espace

Rien ne semble arrêter l’acteur de 58 ans, qui dans un an, tournera son prochain film à bord de la Station spatiale internationale, à plus de 400 kilomètres de la terre.

On ne sait rien du prochain long-métrage de Tom Cruise, mais il promet déjà d’être grandiose. En octobre 2021, l’acteur de 58 ans, accompagné du réalisateur Doug Liman, décollera via une fusée SpaceX (ndlr: société du milliardaire Elon Musk) pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS), située à plus de 400 km en orbite de la Terre. Selon BFM TV, ce voyage hors du commun permettra faire des repérages et de tourner des scènes du mystérieux projet cinématographique, dont le budget est estimé à 200 millions de dollars.