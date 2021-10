Football américain : Pour son retour à New England, Tom Brady marque l’histoire

Le mythique quarterback a montré qu’il excellait encore, devenant le meilleur passeur de l’histoire de la NFL lors du succès de son équipe contre les Patriots.

Le mythique quarterback Tom Brady a entretenu sa légende pour son grand retour sur le terrain des New England Patriots dimanche soir, l’emportant avec les Tampa Bay Buccaneers, et devenant au passage le meilleur passeur de l’histoire de la NFL.

Après 20 ans passés aux Patriots, et six Super Bowls remportés, Brady revenait dimanche au Gillette Stadium de Foxborough pour la première fois depuis son départ il y a un peu plus d’un an chez les «Bucs», avec qui il a déjà remporté une 7e bague de champion.