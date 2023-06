Genève: Pour son retour, la Lake Parade se veut aussi familiale

La Lake Parade signe son grand retour après six ans d’absence. La manifestation, qui se tiendra les 15 et 16 juillet prochains, vient de dévoiler sa programmation. Au menu: trois événements phares durant le week-end. Le samedi, la Lake Parade et son traditionnel cortège animeront la rade, dès 15h. La Lake Sensation, elle, prendra ses quartiers, à 18h, entre Baby-Plage et le Port-Noir. Plus de 150 DJs se succéderont sur deux scènes et treize dancefloors.