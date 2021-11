Genève – Pour sortir, il faudra trouver la formule de l’égalité des sexes

Trouver la formule de l’égalité

L’escape game plonge les équipes dans un futur sombre et despotique. Un monde gouverné par Patrie Arca où les femmes sont reléguées dans l’espace domestique et voient leurs droits réduits à néant. Afin de renverser le pouvoir en place, les joueurs devront s’allier au collectif des sœurs pour trouver la formule de l’égalité.

Succès fulgurant

Aux côtés des femmes depuis 40 ans

«Notre mission première est de faire en sorte que l’égalité homme/femme soit appliquée dans les faits et ne reste pas seulement théorique, comme c’est souvent le cas. Le chemin est encore long», résume Geneviève Bordry, responsable de l’association depuis 34 ans. La structure, qui propose des consultations juridiques, professionnelles et psychosociales, s’adresse aux femmes de tout horizon et de tout âge. Chaque année, F-Information délivre plus de 1000 consultations et gère une centaine de dossiers.