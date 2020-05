Espace

Pour SpaceX, le jour de gloire est arrivé

Malgré la pluie de ces derniers jours, deux astronautes américains s’envolent mardi pour l’espace à l’aide d’une fusée SpaceX.

Une nouvelle ère spatiale s’ouvre mercredi avec le lancement par la société SpaceX de deux astronautes de la Nasa dans l’espace, une capacité qui symbolisa pendant six décennies la puissance d’une poignée d’États, et dont les États-Unis eux-mêmes étaient privés depuis neuf ans.

Si le mauvais temps se dissipe, à 16 h 33 (22 h 33 suisses) sur le pas de lancement numéro 39A du centre spatial Kennedy d’où décollèrent Neil Armstrong et ses coéquipiers d’Apollo, une fusée SpaceX, avec à son sommet la nouvelle capsule Crew Dragon, décollera en direction de la Station spatiale internationale (ISS).

Bob Behnken et Doug Hurley, les deux hommes choisis par la Nasa pour cette mission de démonstration, sont en quarantaine depuis deux semaines. Malgré le confinement, le vol a été maintenu.

«SpaceX n’en serait pas là sans la Nasa»

Space Exploration Technologies Corp., fondée en 2002 par un entrepreneur obsédé par Mars et déterminé à casser les règles du jeu de l’industrie aérospatiale, Elon Musk, a gagné pas à pas la confiance de la plus grande agence spatiale de la planète.

Elle était devenue en 2012 la première société privée à amarrer une capsule cargo à l’ISS, qu’elle ravitaille depuis régulièrement. Deux ans plus tard, la Nasa lui commandait la suite: y acheminer ses astronautes, dès «2017», en adaptant la capsule Dragon. «SpaceX n’en serait pas là sans la Nasa», a dit Elon Musk l’an dernier, après une répétition générale réussie sans humain du voyage vers l’ISS.

L’agence spatiale a payé plus de trois milliards de dollars pour que SpaceX conçoive, construise, teste et opère sa capsule, réutilisable, pour six futurs allers-retours spatiaux. Le développement a connu des retards, des explosions, des problèmes de parachutes, mais SpaceX a battu le géant Boeing, également payé pour fabriquer une capsule (Starliner), toujours pas prête.