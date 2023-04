Ski freeride: Pour Sybille Blanjean et Martin Bender, l’enthousiasme prime sur la peur

Une dernière compétition disputée mercredi a scellé le classement et assuré à Sybille Blanjean et Martin Bender de disputer les épreuves du Freeride World Tour la saison prochaine. Si la rideuse de 23 ans était déjà entrée sur le tour cet automne, elle n’était pas parvenue à se qualifier pour les finales. Elle aura à coeur de s’aligner lors de l’XTreme de Verbier, qu’elle avait remporté à la surprise générale.

Ce qui n’est pas sans conséquence sur le manteau neigeux, et les athlètes du Freeride World Tour le savent mieux que personne puisqu’une avalanche a causé des frayeurs mercredi. «Moi j’étais au restaurant à ce moment-là. On a tous eu la nouvelle et ça s’est rapidement agité», souffle Martin Bender, un autre rider de Verbier qualifié sur le circuit mondial du FWT l’an prochain. Le risque d’avalanche est connu des athlètes. «On y pense, et on essaye de le gérer. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent.»