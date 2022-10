Climat: «Pour tout ce que nous lui infligeons, la Terre nous punira»

Arctique : «Pour tout ce que nous lui infligeons, la Terre nous punira»

David Daley, éleveur de chiens de traîneau, vit aux portes de l’Arctique canadien, dans un monde qu’il a de plus en plus de mal à reconnaître.

Nous sommes à Churchill, petite localité isolée en bordure de la baie d’Hudson, où le réchauffement climatique est trois fois plus rapide qu’ailleurs dans le monde et où, progressivement, la banquise disparaît.

Espèces mises en danger

David Daley, 59 ans, vit en communion avec la nature, là où finit la toundra et où commence la forêt boréale. Chaque année, il redoute l’arrivée toujours plus tardive de la neige. «Mes chiens attendent l’hiver, comme nous tous, dit-il. Cette culture est en train de mourir.»

«Quand j’étais enfant, je chassais, pêchais et trappais ici et il n’y avait presque pas d’élans, maintenant il y en a partout», décrit l’homme. «C’est la même chose pour les tétras à queue fine et pour les martres…»

Un constat qui fait écho aux études scientifiques: le réchauffement climatique met en danger les espèces arctiques, notamment en ouvrant les portes à d’autres animaux venus du sud. Ici, les animaux comme la végétation migrent vers le nord. Pour David Daley, les humains n’ont «pas le choix», il leur faut s’«adapter», comme les animaux sont contraints de le faire.

L’ours dans la ville

L’adaptation passe notamment par une coexistence à réinventer avec l’animal emblématique de la région: l’ours polaire.

Le réchauffement climatique réduit le temps où la baie d’Hudson est gelée et force les ours blancs de la région à rester plus longtemps qu’avant sur la terre ferme durant l’été. Les mois de cohabitation avec l’homme sont plus longs, et le carnivore, plus faible, s’approche de plus en plus de la ville.

S’aventurer autour de Churchill nécessite certaines précautions: un fusil, du répulsif et ne jamais marcher seul à la nuit tombée ou par visibilité réduite.

C’est encore plus compliqué à l’automne, quand les ours sont affamés après des mois de jeûne sur la terre ferme, sans un phoque à l’horizon. Pour la nuit de Halloween, un dispositif spécial est mis en place. Même les hélicoptères sont de sortie pour repérer les ours qui rôdent et permettre aux enfants d’aller récolter des bonbons.

La ville s’est dotée de nouveaux radars qui permettent de détecter les ours à moins de 2 kilomètres des premières maisons, même de nuit, même dans le brouillard. Autour de Churchill, la population d’ours polaires, bien qu’en baisse depuis les années 1980, est estimée à 800 individus… autant que d’habitants dans la ville.

«Air conditionné de la planète»

Le cas de l’ours blanc devrait nous alarmer, car l’Arctique est un bon «baromètre», note Flavio Lehner, professeur des sciences de la terre et de l’atmosphère à l’Université américaine Cornell.

«Nous voyons ici certains des changements parmi les plus importants» du monde, dit le scientifique suisse. Cette région est essentielle à plus grande échelle, car «c’est en quelque sorte l’air conditionné de la planète grâce à cet important mécanisme de rétroaction de la glace de mer et de la neige en général», dont le miroir blanc renvoie 80% des rayonnements du soleil, procédant ainsi au refroidissement, explique-t-il.

Quand l’Arctique perd cette capacité de réflexion, ça a des conséquences sur la température globale dans son ensemble. Ainsi, lorsque la glace de mer fond, la surface océanique beaucoup plus sombre qui la remplace absorbe, à l’inverse, 80% des rayonnements du soleil, accélérant le réchauffement, poursuit Flavio Lehner.

Les contours des paysages bougent

Les dernières études montrent que le phénomène serait réversible. «Si nous parvenons un jour à faire baisser de nouveau les températures, la glace de mer reviendra», explique le scientifique. Il n’empêche, dans la région, aujourd’hui, «tous les écosystèmes, sans exception, sont touchés» par les effets du réchauffement, explique Jane Waterman, biologiste à l’Université du Manitoba.

Le permafrost – sol qui reste gelé en permanence deux ans consécutifs – a commencé à fondre et, à Churchill, les contours des paysages ont déjà bougé, endommageant les voies ferrées et l’habitat d’espèces sauvages.

Toute la chaîne alimentaire est menacée, avec aussi l’apparition d’autres animaux comme les renards roux ou les loups, qui mettent en danger des espèces arctiques. Selon la scientifique canadienne, des virus aux bactéries en passant par les baleines, «rien n’est épargné par le changement».

Un béluga dans la Seine

Et dans la baie d’Hudson un nouveau danger guette: certains modèles climatiques prévoient que, dès 2030, avec la réduction de la mer de glace, des navires pourraient y naviguer toute l’année.

Or la pollution sonore est un enjeu majeur, notamment pour les bélugas, qui «comptent sur le son pour communiquer mais aussi se localiser, trouver leur chemin, de la nourriture…» explique une chercheuse argentine.

Et, très loin de la banquise, cet été on a vu un béluga dans la Seine, en France, et en mai un ours polaire dans le sud du Canada.