Actualisé 18.05.2020 à 04:39

New York

Pour tuer le temps, Daniel Radcliffe joue aux Lego

En attendant de pouvoir monter de nouveau sur scène au théâtre, l’acteur s’occupe comme il peut.

de Henry Arnaud

Daniel Radcliffe est heureux de ne pas vivre seul durant cette période de confinement. AFP

Confiné depuis deux mois avec sa compagne, l’actrice américaine de 35 ans Erin Darke, Daniel Radcliffe, 30 ans , a mis du temps avant de retrouver son côté créatif.

Le confinement à New York a été prolongé jusqu’au 13 juin. Comment vivez-vous cette période un peu spéciale?

Je suis devenu le roi des Lego. J’ai construit un décor entier de «Jurassic Park» et un autre de la série «Stranger Things». Je vis avec ma copine et j’ai de la chance par rapport à beaucoup d’amis qui sont seuls chez eux. Comme nous n’avons pas d’enfants, je n’ai pas eu besoin de me transformer en prof. Mais cela reste un challenge pour moi qui ai l’habitude de bouger en permanence.

Vous étiez à Broadway dans la pièce «Endgame» avant la fermeture des théâtres.

Ç’a été un choc et une épreuve. J’avoue qu’il m’a fallu du temps pour retrouver ma créativité. J’essaie de méditer et de lire tous les jours, mais je n’ai commencé à écrire qu’après 6semaines de confinement et de doute.

Vous êtes avec Erin depuis sept ans. Est-ce que le confinement vous a rapprochés?

Bien sûr. Nous passons des soirées entières à jouer au Scrabble et Erin m’a aussi fait découvrir plusieurs séries comme «Bienvenue à Schitt’s Creek» (ndlr: un feuilleton canadien inédit chez nous), qui est très drôle. Nous avons aussi fait une liste de longs métrages qu’aucun de nous n’avait jamais vus. On essaie d’en visionner un par jour.

Rupert Grint, votre partenaire des films «Harry Potter» est devenu papa le 7 mai. Êtes-vous resté en contact avec lui?

Non seulement nous sommes restés en contact, mais je lui ai envoyé des messages pour le féliciter. Je suis content pour lui et Georgia car ils sont ensemble depuis longtemps (ndlr: l ’ actrice anglaise Georgia Groome partage sa vie depuis dix ans). Le plus dingue et que, dans ma tête, j ’ ai toujours l ’ impression que nous sommes des gamins de 16 ans alors que le temps a bien passé depuis cette saga de sorciers.

À quand votre tour?

Aucune idée (rires).

Vous n’avez donc aucun problème à être encore vu comme Harry Potter à 30 ans?