Suisse

Pour Ueli Maurer, réduire la dette prendra du temps

Selon le ministre des Finances, l'endettement lié au coronavirus en 2020 est trop important pour être réduit rapidement.

L'objectif est de revenir à un fonctionnement normal le plus rapidement possible, indique mercredi le ministre des finances dans une interview avec la « NZZ ». L'année 2020 est un cas particulier, pour lequel il faut une solution distincte, estime-t-il.

Bénéfices de la BNS

«Je m'abstiendrais de le faire ces prochaines années car il faut d'abord que le système retrouve son calme», a précise Ueli Maurer. Pas question en revanche de desserrer le frein à l'endettement et de laisser une partie de la dette en souffrance.

Pas de programme d'économies immédiat

Il reste toutefois un certain nombre de questions en suspens. On ne sait par exemple pas encore quelle sera la diminution des recettes fiscales. À partir de 2022, un programme d'économies pourrait être à l'ordre du jour, explique le conseiller fédéral, qui ajoute qu'un moratoire sur de nouvelles dépenses pendant plusieurs années est d'autant plus important.