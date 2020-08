Suisse : Pour un changement de sexe facilité

La commission des affaires juridiques du National a approuvé ce vendredi le projet du Conseil fédéral proposant de simplifier le changement d’identité sexuelle. Les transgenres sont notamment concernés par cette mesure.

Entre 100 et 200 personnes en Suisse auraient subi ou envisageraient une opération pour changer de sexe.

Il devrait être plus facile de changer officiellement de sexe. Les transgenres et les personnes présentant une variation du développement sexuel devraient se contenter d’une annonce à l’état civil. La commission des affaires juridiques du Conseil national a approuvé par 17 voix contre 1 et 1 abstention le projet du Conseil fédéral.