Opacité du marché : Pour un concombre à 1,80 fr., les producteurs gagnent 2 centimes

Payer plus pour un panier de fruits et légumes bios et locaux en grande surface ne va pas forcément récompenser les efforts des producteurs. Ce sont, en résumé, les conclusions d’une enquête publiée jeudi et menée pendant une année par la Fédération romande des consommateurs (FRC). «Le bilan est consternant», estiment les auteurs de l’étude. «Le premier et le dernier maillon de la chaîne – producteurs et clients – sont les grands perdants d’un marché où règnent opacité et loi du silence», poursuivent-ils.