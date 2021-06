Berne : Pour un contrôle périodique des loyers

Le Tribunal fédéral a fixé les limites de ce qu’est un loyer admissible. Mais cette limite n’est pas contrôlée. L’Asloca et des élus à Berne veulent que cela change.

Le Tribunal fédéral fixe aujourd’hui ce qui est considéré comme un loyer admis. Basé sur le taux hypothécaire de référence actuel de 1,25%, le rendement net admissible légalement pour les loyers des locaux commerciaux et d’habitation est actuellement de 3,25% (avant la décision du Tribunal fédéral du 26 octobre les rendements admissibles se montaient à 1,75%). «Dans la réalité, beaucoup de bailleurs et bailleresses bénéficient de rendements à deux chiffres. C’est particulièrement frappant pour les grandes sociétés immobilières. Pour l’Association suisse des locataires (Asloca), c’est inacceptable que la loi ne soit pas mise en œuvre et que de tels rendements illégaux ne soient pas mieux contrôlés», a déclaré le président de l’Asloca, Carlo Sommaruga.