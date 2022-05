Consommation : Pour un droit de retour sans frais lors d’achats en ligne

Une élue défenseuse du droit des consommateurs voudrait que les conditions pour le retour d’un produit commandé sur le Net soient définies.

C’est parfois la croix et la bannière pour renvoyer un objet acheté en ligne et qui ne convient pas.

Qui ne s’est jamais retrouvé avec un article commandé en ligne et qui ne lui convient pas? Le retour est parfois compliqué même si de nombreux commerçants sont conciliants et reprennent de telles commandes en ligne. Mais la loi ne les y oblige pas. C’est pourquoi l’arbitraire règne dans les conditions générales de vente des commerçants en ligne, critique la fondation Konsumentenschutz (Défense des consommateurs alémanique). En effet, en raison de l’absence de base légale, ces derniers peuvent dicter eux-mêmes les conditions de retour. L’une des conditions le plus souvent appliquée est que le produit doit se trouver dans son emballage d’origine non ouvert et ne pas avoir été déballé, rappelle la «Schweiz am Wochenende».