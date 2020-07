il y a 36min

Suisse

Pour un été sur quatre roues sans mauvaise surprise

Au fur et à mesure que les villes se déconfinent et les températures grimpent, de nombreux Suisses songent à passer leur été sur quatre roues au plus près de la nature. Mais quelques règles sont à prendre en compte.

de Michelle Langrand

Les réservations des camping-cars sont en hausse cette année par rapport à l’année précédente. Shutterstock DRUPAL

Le voyage en camping-car séduit de plus en plus les Suisses, notamment avec les limitations que la pandémie de Covid-19 pose pour l’organisation des vacances. Si ce moyen de transport donne envie d’e mbarquer sa famille entière, il faut d’abord p enser à quelques restrictions.

En effet, le nombre maximum des personnes qui sont autorisé e s à voyager à bord pendant que le véhicule roule dépend du permis de circulation et non pas des places disponibles , explique un communiqué de la Police cantonale de Fribourg . Par exemple, un camping-car à six places de couchage pourrait n’avoir l’autorisation que pour quatre places assises. Surcharger son camping-car peut aussi être dangereux, notamment lors des virages et des freinages. C’est pourquoi le frigo et les réservoirs d’eau ne doivent pas être remplis complètement. Ces limites, ou charge utile, sont également indiquées dans le permis de circulation.

Pour les vélos fixés à l’arrière du véhicule, en Suisse ils ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm de chaque côté, ni masquer son éclairage. Dans la plupart des pays de l’Union européenne, les règles sont plus strictes et ne permettent pas ce dépasse me nt, à moins de le signaler avec un panneau d ’ avertissement. Ce dernier varie selon le pays.

Où passer la nuit

Concernant le stationnement, les communes ont leur s propre s règles plus ou moins strictes. À moins que la commune l’interdise, en général il est possible de passer une nuit sur un parking ou autre lieu public , selon les informations fournies sur le site du TCS . Les aires de repos faisant partie intégrante du réseau de routes nationales, elles permettent aussi de passer une nuit. Dans les aires de service, ce sont les directives cantonales ou du lieu , qui s’appliquent.