Gambarogno (TI) – Pour un franc, il est possible de devenir proprio d’un rustico

Lutter contre l’exode à tout prix

En janvier 2019, la commune italienne de Sambuca en Sicile proposait d’acquérir une maison pour la modique somme d’un euro. Le but: repeupler le village qui tombait en ruine. Plus proche de chez nous, la petite bourgade d’Albinen, en Valais, à poussé l’idée encore plus loin, allant jusqu’à proposer 25’000 francs à chaque personne qui s’établirait dans la commune. La manœuvre s’est avérée relativement efficace puisqu’en une année la population a augmenté de 19 personnes, un chiffre important à mettre en regard avec les 250 résidents du lieu.