Suisse : Pour un plafonnement des frais accompagnant les amendes

Les excès de vitesse peuvent coûter cher. Et réserver parfois de bien mauvaises surprises. Lors d’un dépassement entre 15 et 24 km/h en ville ou 25 et 34 km/h sur l’autoroute, le cas doit en effet être traité par un procureur. Et dans ce genre de cas, l’amende peut paraître dérisoire comparée aux frais de procédure qui viennent alors alourdir la note.