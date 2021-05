Berne - «Pour un renouveau social, féministe et écologique!»

«La Suisse ne peut sortir de la crise du coronavirus qu’en investissant dans la justice sociale, l’égalité et la protection de l’environnement.» C’est ce qu’ont réaffirmé les délégués du PS Suisse lors de leur Assemblée numérique samedi dans un papier de position. Celui-ci montre comment la crise peut être financée sur base de solidarité. «Investir, c’est faire un effort maintenant pour relancer l’économie et déclencher une transformation qui améliorera notre vie à toutes et tous», a déclaré le conseiller national et vice-président du PS Suisse Samuel Bendahan. «Les moyens nécessaires pour un tel programme de relance sont disponibles. Pour renforcer notre pays, nous devons investir dans la santé, les soins, l’éducation tout au long de la vie, la protection de l’environnement, la justice climatique, les infrastructures et la technologie.»

Mots d’ordre pour les scrutins à venir

Pour les votations fédérales du 13 juin 2021, les délégués ont adopté les deux recommandations de vote en suspens: Oui à la Loi Covid-19 et non à la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Deux recommandations de vote ont également été adoptées pour les votations du 26 septembre, soit un oui au Mariage pour toutes et tous et oui également à l’Initiative 99%. Concernant la Loi Covid-19, le conseiller fédéral Alain Berset a déclaré: «Avec la Loi Covid-19, nous pouvons soutenir les personnes et entreprises qui ont connu des difficultés financières sans que ce soit de leur faute à cause de la pandémie de coronavirus.» Plus d’un million de personnes et plus de cent mille entreprises dépendent encore de cette aide financière. Elles ne doivent absolument pas être abandonnées.