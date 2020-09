Université de Fribourg : Pour un semestre «aussi normal que possible»

Malgré la crise sanitaire, l’Université de Fribourg propose une majorité des cours en présentiel lors de la rentrée afin de favoriser «un enseignement et une recherche de qualité», a indiqué lundi sa rectrice Astrid Epiney.

Les étudiants de l’Université de Fribourg avec une santé plus fragile pourront tout de même suivre un enseignement à distance.

L’Université de Fribourg avec ses quelque 10’500 étudiants propose une «grande majorité de cours en présentiel», a indiqué lundi l’institution par la voix de sa rectrice Astrid Epiney. Selon elle, «un enseignement et une recherche de qualité nécessitent de vraies rencontres», sans omettre la possibilité d’étudier à distance.

Capacités numériques

Un projet cofinancé par swissuniversities vise ainsi à promouvoir les capacités numériques des étudiants, des enseignants et des chercheurs. La thématique des cours et ateliers va de la programmation et la gestion des données à la recherche d’informations ou la rédaction d’articles scientifiques.