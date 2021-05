Révision du code pénal - Pour une application plus stricte de la notion de consentement

La consultation sur la révision du droit pénal relatif aux infractions sexuelles lancée en février se termine ce lundi. Alors que plusieurs associations et partis ont déjà fait part de leur position , la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) s’est prononcée le 7 mai dernier. Elle demande notamment «l’application du principe «oui, c’est oui» et une nouvelle définition du viol». Dans un communiqué , la commission explique que la révision devrait prendre en compte le consentement des personnes victimes de viols et pas uniquement le non-consentement.

«Il est donc indispensable que les victimes portent plainte et que les auteur·e·s soient amenés à répondre de leurs actes. En Suisse, avec le droit en vigueur, cela est trop rarement garanti (…) La solution du «non, c’est non» proposée dans la révision en cours est insuffisante. Avec cette solution, les victimes devront continuer à expliquer pourquoi et comment elles ont refusé un acte d’ordre sexuel. La CFQF réclame un changement de paradigme. La question déterminante doit être: la personne était-elle consentante ou non?» écrit la commission.

Redéfinir le viol

La CFQF demande également un élargissement de l’infraction de viol. Il faut qu’elle englobe tous les actes sexuels et actes analogues non consentis, que la victime ait subi ou non une contrainte. Pour la commission, il est aussi indispensable de redéfinir la notion de viol de manière neutre vis-à-vis du genre afin qu’elle inclue tous les actes impliquant une pénétration non consentie. La CFQF salue par ailleurs le fait que la révision prévoie des peines plus adaptées pour d’autres agressions sexuelles.