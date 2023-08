Genève: Pour une contraception gratuite à tout âge

«La contraception ne doit pas être un luxe», martèle le député Thomas Wenger, président du Parti socialiste (PS) et candidat au Conseil national. La formation a lancé mercredi une initiative législative cantonale pour que les diverses méthodes contraceptives – stérilet, préservatif, pilule, etc. – soient gratuites pour toutes et tous, à tout âge. Le PS propose ainsi d’aller plus loin que la France, où ces frais sont couverts pour les jeunes femmes (voir encadré). «Ce sont des coûts qui ne sont pas couverts par la LAMal et qui peuvent s’avérer conséquents, notamment pour des étudiants ou des personnes à bas revenus, constate l’élu. Le prix moyen de la pilule est de 40 fr. par mois, et la pose d’un stérilet peut atteindre 400 fr.»