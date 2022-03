Pour une justice helvétique qui vise à faire la paix

Avec la notion de justice restaurative, le législateur prévoit dans la procédure pénale «d’encourager la réconciliation entre auteurs et victimes». Rapporteur de la commission, Baptiste Hurni (PS/NE) explique plus précisément: «L’idée derrière la justice restaurative consiste à offrir aux victimes d’infraction qui le désirent un processus restauratif en parallèle, et non en remplacement de ce qu’on appelle la justice rétributive, celle qui condamne à une peine».