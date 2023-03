Pour une remise fractionnée de certains médicaments

À partir de jeudi 23 mars, « la task force Pénurie de médicaments recommande aux pharmacies et aux cabinets médicaux de recourir davantage à la prescription et à la délivrance de médicaments en quantités fractionnées», annonce ce mercredi l’Approvisionnement économique du pays (AEP). Cette recommandation concerne certains médicaments touchés par une forte pénurie (voir encadré).

«En principe, les médicaments sont remis dans le plus petit emballage original requis pour les besoins du traitement. La délivrance de quantités fractionnées est autorisée dans des cas exceptionnels dûment justifiés, mais la pratique est restrictive», rappelle l’AEP. Mais au vu «des difficultés d’approvisionnement actuelles», il n’est plus possible d’assurer la livraison de toutes les tailles d’emballages existantes. Il arrive dès lors que les emballages fournis aux patients contiennent plus de médicaments que nécessaire. Le risque est que le surplus soit éliminé.