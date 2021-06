Les Montets (FR) - Pour une signature manquante, la justice le rattrape 14 ans après

S’il y a bien une leçon à retenir de cette affaire, c’est qu’il vaut mieux faire les choses tout de suite dans les règles de l’art. Cette leçon, un habitant de la commune des Montets vient de l’apprendre à ses dépens. À cause d’une simple signature manquante, les autorités fribourgeoises lui ont fixé au 30 juin un dernier délai pour démonter une clôture qu’il a érigée en 2007.

Cette paroi antivue dépassant 1,20m, hauteur maximale autorisée dans la commune, il lui fallait l’autorisation de son voisin pour l’installer. À l’époque, une séance de conciliation, en présence notamment de la syndique, a été organisée afin de trouver un terrain d’entente entre eux. Et ils y sont parvenus. Mais la convention n’a jamais été signée par les voisins. Seule la commune l’a ratifiée. «C’était il y a si longtemps qu’on ne sait plus ce qui s’est passé. Peut-être était-ce un oubli?» glisse l’actuel syndic. Et le concerné de rétorquer: «Du moment que les parties avaient donné leur accord, pour moi c’était bon.»