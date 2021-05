Château suisse à vendre - Pour une vie digne d’un conte de fées

L’apparence actuelle du château date de 1665. À la fin du XVIII e siècle, une aile a été ajoutée. Sa première restauration majeure n’a eu lieu qu’en 1974, après un incendie demeuré inexpliqué. Les actuels propriétaires ont rénové la bâtisse il y a un peu plus de vingt ans. Le prix du château est disponible sur demande. «Il est juste impossible de fixer un prix pour un tel objet, bien trop unique. Il s’agit ici d’un bien d’une catégorie à part, destiné à de vrais passionnés», déclarent les frères Thomas et Philippe Furrer d’Immoseeker AG, en charge de la vente du château.

Dix-sept pièces réparties sur quatre étages

Un portail électrique permet d’accéder à l’enceinte du château. Il y a six garages et plusieurs places de stationnement extérieures sur le terrain de plus de 19’000 m². À gauche de l’entrée principale se trouve un premier salon, autrefois appelé «le salon bleu». Il y a également une salle à manger, une cuisine et une terrasse au rez-de-chaussée. À côté se trouve une annexe entièrement équipée avec deux chambres à coucher.