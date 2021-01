Garée devant un hôtel huppé, elle passe tout aussi inaperçue que devant l’opéra. Mais lors de rencontres d’oldtimers, tous les regards se tournent vers ce soi-disant corps étranger. Pourtant, la Lexus LS 400 est un vieux briscard dont les premiers exemplaires datent déjà d’il y a plus de 30 ans, à l’instar de la berline rouge bordeaux illustrée ici.

Une arrivée par étapes

À l’occasion du Salon de l’automobile de New York en avril 1988, Toyota avait donné un avant-goût de la Lexus en présentant son prototype. La version de production de la Lexus LS 400 avait ensuite été présentée lors du Salon de l’auto de Detroit, en janvier 1989, après l’annonce de la nouvelle marque «Lexus» à l’automne 1987.

Les Américains ont été les premiers à pouvoir profiter de la LS 400, en septembre 1989. Le nom de Lexus a été controversé jusqu’à peu de temps avant son lancement sur le marché, donnant même lieu à une bataille judiciaire. Aux États-Unis, il fallait compter 37’000 dollars pour devenir propriétaire de la quatre-portes. Il faut croire que les automobilistes étaient prêts à mettre ce prix, car le succès ne s’est pas fait attendre.

En 1990, ce logo était encore nouveau sur nos routes, alors que la marque Lexus était déjà bien connue. Bruno von Rotz/www.zwischengas.com La Lexus LS 400 est une berline de cinq mètres de long. On voit bien qu’elle n’est plus tout à fait neuve, mais on ne lui donnerait en aucun cas plus de 30 ans. Bruno von Rotz/www.zwischengas.com Avec ses grandes portières et ses surfaces vitrées, la Lexus a de quoi faciliter la vie de ses passagers. Bruno von Rotz/www.zwischengas.com

À la fois moderne et traditionnelle

Alors que les premiers concepts de design présentaient une ligne résolument moderne, le style extérieur de la Lexus de série se voulait beaucoup plus conservateur. Mais peut-être que les Japonais ont eu le bon flair en renonçant à des ingrédients à la mode et en concevant une berline en trois volumes classique avec un avant droit et des vitres relativement grandes. La forme n’a peut-être pas été perçue comme ultramoderne au départ, mais dix ans plus tard, elle n’avait pas pris une ride. Sur le plan fonctionnel, sa ligne ne présentait aucun inconvénient, d’autant plus que, grâce à un gros travail d’affinage, elle avait un coefficient de traînée de 0,29.

En termes de dimensions, la Lexus rentrait parfaitement dans le moule face à ses concurrentes européennes de chez Audi, BMW et Mercedes. Elle mesurait 5,005 m de long, 1,82 m de large et avait une hauteur de 1,425 m. Le coffre était légèrement plus petit que chez la concurrence européenne, avec un volume de 450 litres (selon la norme VDA), mais toujours suffisamment spacieux.

En ce qui concerne l’équipement de série, la Lexus SL 400 n’avait pas à avoir de complexes. À l’exception du revêtement en cuir, du toit ouvrant, de l’airbag et de la suspension pneumatique, tout était compris dans le prix, même le lecteur CD, la climatisation automatique, la mémorisation du réglage des sièges et les sièges chauffants.

Modèle de base à 78’900 francs

Sur le plan technologique, les ingénieurs de Toyota n’avaient lésiné sur rien, comme l’ont clairement démontré le moteur V8 à 90 degrés tout en aluminium avec quatre arbres à cames en tête (courroie crantée) et quatre soupapes par cylindre, ainsi que l’électronique. Afin d’assurer une transmission la plus douce et discrète possible, la commande électronique de la boîte automatique à quatre vitesses était reliée au système de gestion numérique du moteur. Les suspensions de roues indépendantes étaient une évidence, la suspension pneumatique était proposée en option.

En 1990, les Suisses y ont finalement aussi eu accès. En Suisse, le modèle de base coûtait 78’900 francs. Elle était donc vendue dans les mêmes zones de prix que la BMW 735i, la Mercedes-Benz 420 SE ou encore la Jaguar XJ 6. En revanche, presque tout ce qui était en option chez Mercedes et compagnie était déjà inclus dans le prix chez Lexus.

Confortable et d’une grande longévité