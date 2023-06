Loi sur le climat: Pour Unia, pas de transition énergétique sans hausse des salaires

Pénurie confirmée

Une étude présentée par Unia réalisée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ pour le compte de l’Union patronale suisse, en début d’année, confirme que plusieurs corps de métiers manquent de bras en Suisse. Les trois domaines professionnels présentant la durée moyenne de vacance la plus élevée sont les

spécialistes du bâtiment et du second œuvre, les métiers du montage et les électriciens et électroniciens. Les employeurs dans ces domaines ont aussi de la peine à recruter des apprentis.