Automobilisme

Pour Vettel, c’est Ferrari qui a rompu le contrat

L’Allemand a expliqué comment s’était passé son renvoi de la Scuderia. Et ce n’était pas d’un commun accord.

Jusque-là, les deux parties assuraient que la décision de se séparer après six saisons depuis 2015 avait été prise en commun, la rumeur médiatique évoquant des désaccords concernant la durée du contrat et le salaire du pilote, qui aura 33 ans vendredi.

«Je veux m’assurer de prendre la meilleure décision pour moi et mon futur, a-t-il expliqué. Je suis d’une nature très compétitive, j’ai déjà fait beaucoup dans ce sport et je suis motivé et désireux d’en faire plus. Pour cela, j’ai besoin de la bonne voiture et des bonnes personnes autour de moi, c’est ce que je cherche.»