Italie : Pour visiter Venise, même une journée, il faudra réserver… et passer à la caisse

Pour canaliser les flots de touristes, la Cité des Doges a annoncé mercredi avoir prévu d’imposer la réservation obligatoire aux visiteurs. Une phase-test démarrera dans les semaines à venir.

Arrêts de vaporetto submergés

Une première mondiale

Selon Simone Venturini, «ce sera le premier système au monde où une capitale régionale et non un site archéologique ou un parc naturel essaye de réguler l’accès à la ville et c’est donc très compliqué!» Ce système permettra de savoir à l’avance combien de personnes seront présentes dans la Cité des Doges et «par exemple de programmer les services de transport public en conséquence», a-t-il illustré.