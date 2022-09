Concert au Stade de France : Pour voir Booba, ils ont forcé les contrôles de sécurité

Quelques jours après avoir choqué les internautes en téléphonant pendant qu’il conduisait , Booba s’est produit à guichets fermés devant près de 80’000 personnes au Stade de France, près de Paris. Et si des milliers de vidéos de son concert ont été partagées sur les réseaux sociaux, d’autres tournées à l’entrée de l’enceinte ont rapidement fait le (bad) buzz.

Ces images montrent en effet plusieurs personnes forcer les contrôles de sécurité et réussir à entrer dans le stade sans être arrêtées. Rapidement rattrapés, ces jeunes gens sans billet, au nombre de vingt, ont presque tous été reconduits vers la sortie, a fait savoir le service de presse du Stade de France, dans un communiqué. Il a également été précisé que plusieurs groupes ayant pour but d’entrer sans ticket avaient été «démantelés en lien étroit avec les forces de l’ordre et avant qu’ils ne puissent mettre à exécution leur projet».