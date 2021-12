Fribourg : Pour voler des voitures haut de gamme, ils pirataient les clés

Trois trentenaires ont été arrêtés dans le cadre d’une affaire de vols de véhicules en série.

Entre janvier et avril de cette année, une série de vols de voitures haut de gamme est survenue dans le canton de Fribourg, à Avry-sur-Matran, Corminboeuf et Bulle. Elles étaient toutes stationnées devant le domicile de leur propriétaire et ont été dérobées de nuit. Le mode opératoire était toujours le même: la technique du «mouse jacking». Il s’agit d’une méthode de vol de véhicule sans effraction mécanique. Via des appareils de piratage électronique, les auteurs relaient le signal de la clé du véhicule se trouvant à l’intérieur du domicile au récepteur de la voiture. Ils en profitent pour ouvrir la portière et démarrer le véhicule avant de quitter les lieux.