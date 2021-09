Crise des sous-marins : Pour Washington, se réconcilier avec Paris prendra du «temps»

Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron se sont expliqués et ont esquissé une détente mercredi, sans renouer pleinement les fils de la confiance.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré son homologue français Jean-Yves Le Drian à New York.

Les deux pays sont en froid depuis l’annonce le 15 septembre par Washington d’un partenariat stratégique avec l’Australie et le Royaume-Uni, qui s’est soldé par l’annulation d’un mégacontrat de sous-marins français à Canberra. Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron se sont expliqués mercredi, lors d’un entretien téléphonique, sans renouer pleinement les fils de la confiance.

«Nous reconnaissons que cela prendra du temps et beaucoup de travail», a admis le secrétaire d’État américain Antony Blinken à l’issue d’un tête-à-tête avec son homologue français Jean-Yves Le Drian en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. «Cela se traduira non seulement par des déclarations, mais aussi des actes», a-t-il assuré, visiblement affecté par cette poussée de fièvre entre les deux pays.