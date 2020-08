Football Pour Wikipédia, Bruno Fernandes est un tireur de penalty professionnel

Des amateurs de football ont édité la page Wikipédia de Bruno Fernandes, qui n’était plus joueur, mais «tireur de penalty professionnel».

On connaît tous son petit saut avant de tirer ses penalties. Bruno Fernandes inonde la Premier League de son talent depuis son arrivée à Manchester United cet hiver. Le Portugais a bonifié le jeu des Mancuniens dans tous les compartiments du jeu. Il s’est même vu offrir le rôle de tireur de penalty, dans une équipe qui compte nombre de stars. Depuis son intégration chez les Red Devils, il a déjà transformé huit «pénos». Mais le milieu de terrain excelle dans cet exercice depuis plus longtemps. Il reste sur 19 tirs à onze mètres convertis d’affilée. Sur les 29 dernières tentatives, il n’en a raté que deux. Sur 22 buts enregistrés cette saison entre le Sporting Lisbonne et Manchester United, 14 sont issus de penalty.