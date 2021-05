Football - Pour Xamax, un point, ça compte

Le jeu au sol était difficile pour Stade Lausanne Ouchy et Xamax.

Les craintes ont débuté dans la matinée. Un coup d’œil à la météo et tout le monde a compris: il faudrait lutter avec d’autres armes que la jouerie au sol pour vaincre. Un vrai problème pour les deux équipes. Sans doute encore davantage pour Stade Lausanne Ouchy, davantage habitué à passer par les ailes, où la vaillante pelouse de la Pontaise a sérieusement morflé à cause des précipitations. Enfin, soyons honnêtes, le ballon n’a pas roulé très droit en tout lieu lundi soir.

C’est pourtant dans ces conditions que Neuchâtel Xamax a dû partir au charbon direction son destin. Andrea Binotto s’est d’ailleurs vraisemblablement appuyé sur l’état du rectangle vert pour élaborer son onze de base. Trois hommes devant (Raphaël Nuzzolo, Louis Mafouta et Andrea Mutombo), la volonté de les trouver sans trop se préoccuper de la forme: le plan était clair et judicieux au regard de la situation.

Soulagement

Il aurait pu être validé après moins d’une minute, lorsqu’un cafouillage dans la surface stadiste a failli offrir l’ouverture du score aux Rouge et Noir d’entrée. Question regrets, les Neuchâtelois sont servis, trois jours après avoir laissé filer la victoire contre Wil à la dernière seconde. Alors quand Mersim Asllani s’est fendu d’un génial coup franc victorieux à la 25e, certaines pensées noires sont remontées sans prévenir à la surface.

Le sentiment était même assez précisément le même que face aux Saint-Gallois. Xamax jouait, mieux qu’il y a encore quelques semaines, se créait les chances les plus dangereuses, mais grinçait des dents face à la loi du tableau d’affichage. La situation aurait pu s’éterniser, sauf qu’une très jolie inspiration de Freddy Mveng est venue apporter un soulagement palpable à Xamax. La frappe du joueur de couloir d’un jour trouvait la latte de Justin Hammel, Maxime Dominguez avait suivi au rebond, 1-1 (33e).

Trois jours après son exploit au Letzigrund, Stade Lausanne Ouchy est lui longtemps resté discret. Quelques bonnes actions, comme toujours avec la troupe de Meho Kodro, mais le même ressenti que depuis quelques semaines: le SLO n’y croit plus comme avant. En début de seconde mi-temps, on a ainsi vu le gardien vaudois gagner un peu de temps sur une remise en jeu. Preuve que les Stadistes n’avaient absolument pas prévu de faire de cadeaux à leurs voisins. Preuve, surtout, de leurs limites actuelles, sans doute plus psychologiques que sportives.