Pour Zahia Dehar, ex-escort, le mot pute ne devrait pas exister

Dans la mémoire collective, Zahia Dehar sera toujours associée au sexe. Son nom et son visage avaient été révélés au monde en 2010 lors d’un scandale entourant Franck Ribéry et Karim Benzema, alors joueurs de l’équipe de France de foot. Celle qui était mineure à l’époque avait été engagée en tant qu’escort-girl par les deux stars du ballon rond. Si la Franco-Algérienne de 31 ans, qui avait raconté avoir été violée par un ex, a toujours dit que la médiatisation de cette affaire l’avait profondément affectée et qu’elle avait même songé au suicide, elle assume pourtant totalement son passé.