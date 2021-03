Football : Pour Zidane, un retour de Ronaldo au Real est possible

Après l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, beaucoup se demandent si le Portugais ne retournerait pas au Real Madrid.

Interrogé en marge du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atalanta par Sky en Italie, Zinedine Zidane a entrouvert la porte lundi à un éventuel retour de Cristiano Ronaldo (36 ans) à Madrid. «Quand il y a tant de rumeurs (d’un éventuel retour de Ronaldo au Real), il y a peut-être un fond de vérité?» «C’est possible, c’est possible…», a lâché Zidane, lundi.

«On connaît Cristiano, on sait la personne qu’il est et tout ce qu’il a fait au Real Madrid. Mais aujourd’hui c’est un joueur de la Juventus et il faut avoir du respect pour lui et la Juve», a nuancé «Zizou». «J’ai fait ce que je devais faire avec Cristiano. Voyons ce qu’il va se passer à l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner, il est vraiment impressionnant. Aujourd’hui c’est la Juve qui en profite», a enchaîné le technicien du Real Madrid.